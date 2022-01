ASNL : plusieurs clubs français et étrangers se battent pour Warren Bondo

Avec l'ouverture du mercato hivernal il y a une semaine, tous les joueurs en fin de contrat en juin prochain peuvent discuter librement avec d'autres clubs. C'est par exemple le cas de Warren Bondo. Formé à l'AS Nancy-Lorraine, le milieu de terrain aujourd'hui âgé de 18 ans, passé pro en 2019, avait déjà attisé certaines convoitises cet été, puisque l'AC Milan était tout proche de le recruter comme nous vous l'avions révélé. Finalement, le natif d'Évry est resté chez les Chardons. Mais aujourd'hui, le principal concerné se retrouve à six mois de la fin de son contrat, et un départ semble de plus en plus d'actualité. Surtout que des écuries tapent à sa porte.

Selon nos informations, le Stade Rennais, comme déjà révélé par Le 10 Sport début décembre, et l'AS Monaco, ainsi que deux autres clubs français sont grandement intéressés par le numéro 8 nancéien, auteur de 15 apparitions toutes compétitions confondues cette saison (1 but, 1 passe décisive). Mais ce n'est pas tout. À l'étranger, le Bayern Munich, l'Atlético de Madrid et l'AC Milan, qui n'a donc pas lâché l'affaire, sont aussi sur le coup. Certaines offres ont même déjà été envoyées par plusieurs clubs, et d'autres vont suivre dans les jours à venir. Warren Bondo pourrait donc bel et bien agiter ce marché des transferts.