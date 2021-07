ASNL : ça chauffe entre l'AC Milan et Warren Bondo mais...

L'AC Milan aime bien faire son marché en France. Alors que le latéral de l'AS Monaco Fodé Ballo-Touré est de plus en plus proche du club rossonero, un autre joueur de l'Hexagone pourrait prochainement débarquer en Lombardie. La semaine dernière, nous vous annoncions en exclusivité que le jeune Warren Bondo (17 ans) avait tapé dans l'oeil du club italien, qui avait proposé 2 millions d'euros à l'AS Nancy-Lorraine pour le recruter. Et tout s'est accéléré ces dernières heures.

Comme révélé par Milan News, les représentants du milieu de terrain ont visité les installations de l'AC Milan ce mercredi. Une information que nous sommes en mesure de vous confirmer, alors que les Rossoneri lui ont proposé un contrat de trois ans, pouvant s'étendre à cinq ans dès les 18 ans du principal concerné. Cependant, un accord n'est pas encore trouvé avec l'ASNL. De son côté, le club lorrain, qui connaît les envies du joueur en cas de prolongation, négocie toujours pour garder Warren Bondo, qui est sous contrat jusqu'en juin 2022.