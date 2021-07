L'AC Milan passe à l'offensive pour le Nancéien Warren Bondo

Un record de précocité. En 2019, Warren Bondo, alors âgé de 15 ans, a signé son premier contrat professionnel avec l'AS Nancy-Lorraine, devenant ainsi le plus jeune joueur pro de l'histoire du club. Depuis, le milieu de terrain gravit petit à petit les échelons. Aujourd'hui intégré au groupe de l'équipe première, ce dernier a disputé 14 matches toutes compétitions confondues la saison dernière. Et le joueur de 17 ans était présent à la reprise mi-juin pour préparer la nouvelle saison. Mais en coulisses, ça s'agite autour de lui.

En fin de contrat en juin 2022, Warren Bondo n'a pas encore prolongé même si aujourd'hui, c'est le souhait de l'ASNL. En attendant, une formation a suivi sa progression et souhaite le recruter. Selon nos informations, l'AC Milan, qui sort d'une très belle saison en Serie A avec une deuxième place, a en effet fait une offre de 2 millions d'euros, bonus compris, afin de s'attacher les services du jeune joueur de l'équipe de France, qui a notamment évolué avec les U16 et U17 chez les Bleus et a été convoqué avec les U18 en octobre. Reste désormais à savoir ce que souhaite faire le droitier qui a marqué son premier but en pro le 22 décembre dernier contre Chambly.