Éliminatoires Euro Espoirs 2025 : les Bleuets chutent à Nancy contre l’Autriche mais se qualifient

La dixième et dernière journée des éliminatoires pour l’Euro U21 2025 se tenait ce mardi et la France se devait de s’imposer contre l’Autriche pour se qualifier directement pour la compétition. À domicile, sur la pelouse du stade Marcel-Picot près de Nancy, les hommes de Gérald Baticle s’articulaient dans un 4-3-3 avec Guillaume Restes dans les cages derrière Kiliann Sildillia, Tanguy Nianzou, Maxime Estève et Jeanuël Belocian. Lucien Agoumé, Johann Lepenant et Enzo Millot constituaient le milieu de terrain. Devant, Arnaud Kalimuendo, Hugo Ekitiké et Maghnés Akliouche étaient associés. De leur côté, les Autrichiens s’organisaient dans un 3-4-2-1 avec Simon Spari qui officiait comme dernier rempart. Devant lui, on retrouvait Fabian Wohlmuth, Pascal Estrada, Leopold Querfeld, Samson Baidoo et Benjamin Böckle en défense. Matthias Braunöder et Ervin Omić se retrouvaient dans l’entrejeu. Simon Seidl et Angelo Gattermayer soutenaient le buteur Tobias Hedl.

La suite après cette publicité

La première période a bien débuté pour les Français qui cherchaient la brèche. Servi à l’entrée de la surface, Enzo Millot a contrôlé et enchaîné avec une frappe enroulée. Son tir est passé au-dessus du but de Simon Spari (16e). Avec une belle remise axiale de Johann Lepenant vers l’entrée de la surface autrichienne, Hugo Ekitike a été trouvé, mais la tentative est passée juste au-dessus de la cage de Simon Spari (35e). Pendant que le danger se rapprochait pour l’Autriche avec une équipe de France en place qui trouvait plus d’espaces à exploiter, les adversaires des Bleuets ont bien failli prendre par surprise les troupes de Baticle. En effet, trouvé en profondeur sur la droite, Simon Seidl a contourné sur la droite Guillaume Restes et a frappé vers le but vide. Bien placé, Tanguy Nianzou a dévié de la tête au-dessus de son cadre, alors que les cages étaient vides (37e). A la pause, les deux équipes se sont quittées sur un score vierge de parité. Les Tricolores ont tenu le ballon, mais n’ont pas trouvé la solution.

À lire

France U21-Autriche U21 : les compositions sont là

Les Bleuets pris par surprise !

Dans le second acte, les Bleuets ont mis de l’intensité dans ce début de seconde période et ont essayé de repartir de l’avant. Lancé sur la droite, Maghnes Akliouche a repiqué dans l’axe. Il s’est enfermé dans la surface autrichienne et Ervin Omić a récupéré la sphère (57e). Et quelques minutes plus tard, tout a basculé. Profitant d’une remise de Tobias Hedl sur la gauche de la surface, Angelo Gattermayer a armé un tir vers le but français. Guillaume Restes a repoussé le cuir, mais pas suffisamment. En effet, Tobias Hedl a bien suivi pour conclure à bout portant (59e, 0-1). Les Autrichiens ont ainsi pris les devants au tableau d’affichage dans cette rencontre. Rapidement, la France a voulu réagir. Avec un excellent ballon glissé par Maghnes Akliouche dans l’axe, Arnaud Kalimuendo est rentré dans la surface. Sorti de ses buts, Simon Spari a repoussé le tir d’Arnaud Kalimuendo (66e). La France était bien déterminée à rebondir. Situé sur la gauche à 25 mètres des cages, Maghnes Akliouche a enroulé un coup franc qui a terminé finalement sur le poteau gauche de Simon Spari (68e).

La suite après cette publicité

Sur un long ballon en profondeur de Matthias Braunöder vers la droite, Thierno Ballon a fixé Guillaume Restes et a tiré sur le poteau gauche dans le dos de la défense française. Le ballon lui est revenu et il a pu doubler la mise facilement (74e, 0-2). Trouvé par Oluwaseun Adewumi au point de penalty, Simon Seidl était alors esseulé. Face à Guillaume Restes, il a pris sa chance mais son tir a été repoussé par le portier français (86e). Sur la gauche de la surface autrichienne, Loum Tchaouna a gratté un ballon et a servi en retrait Maghnes Akliouche qui a centré fort devant le but. Bien placé, Arnaud Kalimuendo a conclu à bout portant (87e, 1-2). Au classement, les Bleuets terminent à la 2ème position du groupe H avec 16 points, juste derrière la Slovénie qui a pris 17 unités, et juste devant l’Autriche et ses 15 points. Malgré cette défaite, les Bleuets sont bel et bien qualifiés pour les phases finales de la compétition qui aura lieu en Slovaquie du 12 au 29 juin.