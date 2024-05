Euro 2024 : la Turquie dévoile une liste élargie de 35 noms

Les sélections européennes dévoilent tour à tour les noms des heureux élus qui les représenteront cet été en Allemagne. Ce vendredi, c’est la Turquie qui vient de dévoiler une liste élargie de 35 joueurs.

La suite après cette publicité

On retrouve notamment le prodige du Real Madrid, Arda Güler, qui devrait donc participer à son tout premier tournoi avec son pays, tout comme la sensation de la Juventus Turin, Kenan Yildiz. Du côté des Championnats français, on peut relever la présence des Rennais Dogan Alemdar et Bertug Yildirim, ou celle du Lillois Yusuf Yazici.

La liste élargie de la Turquie :

Gardiens de but : Altay Bayindir, Dogan Alemdar, Mert Günok, Ugurcan Cakir

Défenseurs : Mert Müldur, Zeki Celik, Abdulkerim Bardakci, Ahmetcan Kaplan, Caglar Soyuncu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Cenk Ozkacar, Ferdi Kadioglu

Milieux de terrain : Berat Ozdemir, Can Uzun, Hakan Calhanoglu, Ismail Yuksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuslu, Orkun Kokcu, Salih Ozcan

La suite après cette publicité

Attaquants : Abdulkadir Omur, Irfan Kahveci, Yunus Akgun, Kenan Yildiz, Kerem Akturkoglu, Oguz Aydin, Arda Guler, Bans Alper Yilmaz, Bertug Yildirim, Cenk Tosun, Enes Unal, Semih Kilicsoy, Yusuf Yazici