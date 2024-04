LdC : la sortie forte de Carlo Ancelotti

Hier soir, Carlo Ancelotti a remporté son duel à distance avec Pep Guardiola. Après la qualification des Merengues, le Mister a fait passer quelques messages. «Nous avons bien commencé, nous avons pris de l’avance sur le score, et après nous nous sommes retrouvés derrière à nous battre, à défendre, souffrir, nous sacrifier. Nous pensions jouer différemment, mais nous nous sommes un peu relâchés et City avait davantage le contrôle (…) Nous avons bien défendu. Nous avons vu le Real Madrid dans cet exercice de résistance à de nombreuses reprises, c’est cet écusson, il vous amène à sortir quelque chose que personne ne pense faire. Nous étions convaincus lors de la séance de tirs au but que nous pouvions nous qualifier. »

Il a ajouté par la suite : «j’aime voir une équipe se sacrifier et lutter. Gagner cette fois-ci ne pouvait se faire que de cette manière. Nous allons très bien, nous n’avons pas de problèmes physiques, l’usure a été grande, mais nous avons du temps jusqu’à dimanche pour nous reposer, analyser ce que nous avons fait de très bien (…) Tout le monde pensait que nous étions morts, mais il ne faut jamais nous donner pour morts, Madrid ne meurt jamais.» Le message est passé…