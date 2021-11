RC Lens : Seko Fofana milite pour Jonathan Clauss en équipe de France

Il est l'un des hommes en forme de ce début de saison : après un très bon exercice 2020/2021 avec 3 buts et 7 passes décisives en 35 rencontres toutes compétitions confondues, le piston droit du Racing Club de Lens Jonathan Clauss monte en puissance sur ces trois derniers mois. Et les statistiques parlent pour lui : après seulement 13 journées de Ligue 1, il est déjà impliqué sur 8 buts lensois, avec 2 inscrits et 6 assists délivrées. Son dernier fait d'armes en date : sa performance face à Troyes vendredi dernier, avec un but marqué et deux passes décisives, contribuant au large succès des Sang et Or devant son public (4-0).

Après la rencontre, son coéquipier ivoirien Seko Fofana a milité pour une première sélection en équipe de France au lendemain de l'annonce de la liste de novembre, et ce malgré sa non-convocation : «Aujourd'hui, de voir qu'il n'est pas appelé... Je pensais qu'après le match de Lyon, il allait être sélectionné et honnêtement j'y crois. On va tout faire pour l'aider à aller en équipe de France !», a-t-il déclaré au micro de Téléfoot. Jonathan Clauss est bien entouré, le message est passé.