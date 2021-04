OM : Jorge Sampaoli et Pablo Longoria veulent un premier renfort pour le mercato

La suite après cette publicité

S'il y a quelque chose qui reste plutôt stable à l'Olympique de Marseille, c'est le poste de gardien de but. Effectivement, les cages du Vélodrome ont un propriétaire fixe depuis plus d'une décennie maintenant : Steve Mandanda. Si on met de côté cette aventure anglaise sur la saison 2016/2017, le portier français a toujours défendu les cages de l'équipe phocéenne depuis plus de dix ans. Et même s'il a déjà 36 ans, il semblait encore voué à occuper ce rôle de gardien titulaire pendant quelques années.

"Semblait", car visiblement, la donne pourrait changer. C'est du moins ce qu'affirme le quotidien l'Equipe ce samedi. Le média explique que les changements en interne pourraient remettre en question l'avenir du portier. Jorge Sampaoli n'a pas poussé pour s'en séparer, mais la relation entre les deux hommes reste simplement professionnelle aujourd'hui. L'Argentin n'est pas sous le charme de son gardien, comme ce dernier n'est pas encore tombé raide dingue de l'ancien de Séville et de l'Albiceleste.

Sampaoli veut un gardien cet été

Dans les bureaux, Pablo Longoria est, tout comme son entraîneur, conscient qu'il faudra bientôt prendre une décision compte tenu de l'âge avancé du principal concerné. Pas question de le pousser vers la sortie vu son comportement irréprochable et le poids qu'il a au sein de l'institution, mais il est très probable qu'un gardien soit recruté prochainement. Pour le concurrencer d'abord, puis pour prendre sa place, une fois que Mandanda sera parti à la retraite. L'année 2022 est évoquée comme possible fin de carrière pour lui.

Jorge Sampaoli aurait, toujours selon le média, déjà demandé au directeur technique David Friio de commencer à chercher un portier dont le profil répond aux critères souhaités par l'Argentin. Un nouveau gardien fermerait logiquement les portes à Yohann Pelé, dont le contrat expire de toute façon en juin. Simon Ngapandouetnbu (18 ans) et Fabio Vanni (18 ans) eux ne convainquent pas tout le monde en interne et ne sont donc pas forcément assurés d'avoir une place ne serait-ce qu'en tant que troisième gardien. Affaire à suivre...