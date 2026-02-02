Seko Fofana quitte Rennes pour Porto

Déclassé depuis trois mois dans la hiérarchie de Habib Beye à Rennes, Seko Fofana cherchait une nouvelle porte de sortie. L’international ivoirien de 30 ans n’avait pas réussi à retrouver son niveau du RC Lens depuis son départ en Arabie saoudite. Et alors qu’il avait donc choisi de quitter Al-Nassr pour retrouver un challenge sportif à Rennes, son aventure ne s’est pas passée comme prévu.

Arrivé lors du mercato hivernal 2025 contre un chèque de 20 millions d’euros environ, l’ancien capitaine du RC Lens n’a disputé que 29 matches avec son équipe (2 buts). Depuis le mois d’octobre, Habib Beye avait décidé de se passer de lui et il n’a donc joué que 20 minutes au total. En quête d’un nouveau challenge pour se relancer, nous vous révélions que le milieu de 30 ans avait séduit le FC Porto qui était passé à l’action.

Seko Fofana prêté 6 mois

Le club portugais souhaitait le récupérer pour la suite de la saison avec un prêt sec. De quoi lui permettre de retrouver du temps de jeu et revenir en confiance à Rennes. Tous les parties étaient donc gagnantes. Et le prêt a été officialisé par le FC Porto. «Le milieu de terrain ivoirien renforce le FC Porto en prêt du Stade Rennais/ Il y a un nouveau drapeau dans les vestiaires du FC Porto. L’international ivoirien Seko Fofana arrive à Invicta, prêté par le Stade Rennais jusqu’à la fin de la saison, et portera le maillot bleu et blanc avec le numéro 42 en hommage à son idole Yaya Touré».

Seulement un an après son arrivée, Fofana quitte donc Rennes pour tenter de retrouver son football. Il aura l’occasion de rejoindre un beau projet puisque Porto est leader du championnat portugais loin devant le Sporting Portugal. Il aura 6 mois pour enchaîner les matches et revenir en confiance à Rennes. Et le club breton aura donc certainement le choix de s’appuyer sur lui pour la prochaine saison où profiter de sa forme pour le céder définitivement cet été.