CdF, Brest : Éric Roy stupéfait après l’élimination

Si le PSG a terrassé Saint-Brieuc ce mercredi soir en quart de finale de la Coupe de France, la surprise de la soirée s’est déroulée du côté du stade Francis-Le Blé. Opposés à Dunkerque, pensionnaire de Ligue 2, les Brestois ont vécu un scénario invraisemblable. Après avoir mené 2-0, les joueurs d’Éric Roy ont encaissé trois buts, dont deux dans les dix dernières minutes, et ont finalement été éliminés.

La suite après cette publicité

En conférence d’après-match, le coach des Ty’Zefs était forcément touché. Il a confié son incompréhension face au déroulé de la rencontre : « Une énorme déception. Je pense que c’est la plus grande désillusion depuis que je suis ici à Brest. Par rapport au scénario, c’est quand même assez incroyable de prendre 3 buts sur 3 coups de pied arrêtés en cette fin de match. Alors qu’en plus, on a eu le ballon de 3-0 avec le poteau de Ludovic Ajorque. Mais bon, le football est parfois cruel. C’est difficile à analyser. Prendre ces 3 buts sur 3 coups de pied arrêtés, c’est difficile à comprendre et c’est difficile à digérer, forcément. » Les Bretons devront rapidement réagir, puisqu’ils se déplaceront au Groupama Stadium ce dimanche, pour y défier l’OL.