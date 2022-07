Euro féminin 2022 : la France éliminée par l'Allemagne

La dernière fois que l’Allemagne et la France se sont rencontrées, c’était au stade de France pour une victoire des Bleues sur le plus petit des scores à la Meinau (1-0). Cette fois-ci, l’équipe de France féminine fait face à l’octuple championne d’Europe dans cette demi-finale de l’Euro en Angleterre. Une première pour les Bleues. Au Stadium MK, Corinne Diacre installe les mêmes joueuses que face aux Pays-Bas, un 4-3-3 avec Kadidiatou Diani comme fer de lance de l’attaque française. Côté allemand, un changement : Bühl touchée par le Covid est remplacée par Brand.

Diani soulage les Bleues avant la mi-temps !

Dans une première mi-temps compliquée, les joueuses de l’équipe de France peinent à faire du jeu. Face à des Allemandes qui mettent énormément d’intensité, les Bleues ne parviennent pas à créer et à faire des différences. Beaucoup de fautes sont commises, ce qui engendrent le première alerte sur la cage française. Après une incursion de Popp, Toletti fait faute et récolte le 1er jaune du match. Popp prend sa chance à 25 mètres, il a fallu une belle horizontale de la gardienne française pour éviter le premier but du match (20e).

Contrairement aux Françaises, les Allemandes parviennent à jouer. Malgré les nombreuses fautes des Bleues, la Nationalelf réussit à ouvrir le score sur un centre venu de la droite de la part de Huth. Malgré la présence française, Alexandra Popp passe devant Eve Prérisset et coupe l’offrande pour fusiller Pauline Peyraud-Magnin (1-0, 40e). Un but historique : c'est le 100e but de l'Allemagne dans l'histoire de l'Euro féminin. Il faut attendre un coup du sort et une prise d’initiative de Kadidiatou Diani pour que la France trouve le chemin des filets. Aidée par la gardienne allemande, Diani envoie une frappe depuis l’extérieur de la surface et touche le poteau. La balle rebondit sur le dos de Frohoms et termine au fond des filets. (1-1, 44e).

Popp bourreau des Bleues !

Dos à dos à la reprise et avec aucune frappe cadré en première mi-temps, Corinne Diacre fait un changement pour dynamiser l’attaque française. Bacha remplace Malard sur le côté droit. Les Bleues sont enfin dans le match et mettent beaucoup plus d’intensité. Lors de la 61e minute, Delphine Cascarino est remplacée par Selma Bacha sur le côté gauche de l’attaque. Sur un corner, Wendy Renard est tout proche de donner l’avantage à la France. Au dessus de tout le monde, la capitaine pique sa tête, mais ne parvient pas à trouver le cadre (64e).

Malgré l’envie des Bleues, Alexandra Popp surgit et foudroie. Un cafouillage dans la surface avec l’intervention de Griedge Mbock, le ballon se trouve sur le côté gauche des buts français. Récupéré par Huth et bis repetita, un centre et cette fois-ci la capitaine allemande prend le dessus sur Mbock et place un coup de tête pour mettre le 2-1 à la 76e minute. Juste avant la fin de la rencontre, Dahlmann est sur le point de crucifier les Blues. Mais sa frappe est trop croisée (90e). Avec 5 minutes de temps additionnel, les Bleues obtiennent un coup franc à 30m. Une tentative lointaine de la part de Bacha qui file au dessus du but. Score final 2-1 pour l'Allemagne et un coup dur pour les Bleues qui voient leur rêve de finale s'éteindre face aux Allemandes.