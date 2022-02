Inter Milan : Robin Gosens admet avoir eu du mal à refuser l’offre XXL de Newcastle

Prêté avec option d'achat par l'Atalanta Bergame à l'Inter Milan lors du mercato hivernal, Robin Gosens (27 ans) était également largement convoité par le richissime club de Newcastle au cours du mois de janvier. Approché par les Magpies, le défenseur allemand a donc finalement décidé de donner son accord au club intériste. Interrogé sur la possibilité de rejoindre les Toons, entraînés par Eddie Howe, Gosens a cependant reconnu la difficulté de refuser l'offre mirobolante proposée par l'actuel 19ème de Premier League.

«J’y ai pensé, mais je n’ai jamais vraiment envisagé un changement. Je trouve très humain d’y penser. Si vous pouvez gagner beaucoup plus pour le même emploi dans un endroit différent ? Montrez-moi quelqu’un qui dit simplement : non, merci. Il ne s’agit pas seulement de moi, j’aurais probablement pu sécuriser quelques générations de plus de ma famille avec cet argent», a ainsi admis dans un entretien accordé à Kicker celui qui est sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le club de Bergame.