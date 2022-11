Liverpool : la bataille du rachat a commencé

La suite après cette publicité

Hier après-midi, The Athletic a lâché une bombe. En effet, le média britannique a révélé que Fenway Sports Group (FSG) avait décidé de mettre en vente le club de Liverpool. « Une présentation commerciale complète a été réalisée pour les parties intéressées. FSG a examiné les opportunités dans le passé, mais a décidé de ne pas les saisir. On ne sait pas si un accord sera finalement conclu ou non, mais FSG sollicite des offres », a-t-on pu lire sur la publication anglaise. Une information confirmée par d'autres médias dans la foulée.

Les propriétaires ne se sentent plus capables de rivaliser avec d'autres cadors européens

Après douze années à la tête du club de la Mersey, FSG, qui avait racheté l'écurie anglaise à George Gillett Jr. et Tom Hicks, a donc décidé de s'en séparer. Malgré plusieurs titres conquis ces dernières années, notamment un titre de champion d'Angleterre et une Ligue des Champions, les propriétaires ont décidé de passer le relais. Il estiment certainement qu'il est temps de passer à autre chose, alors que les Reds semblent un peu moins bien cette saison (8e de Premier League). FSG, qui a reconnu envisager «de nouveaux actionnaires si c'était dans le meilleur intérêt de Liverpool en tant que club», souhaite en effet que les Reds passent un cap.

Les propriétaires actuels pensent qu'ils ne sont plus capables de rivaliser avec les autres écuries soutenues financièrement par des Etats par exemple. Ce qui est problématique notamment sur le mercato. Un marché qui avait frustré certains fans mais aussi Jürgen Klopp, qui voulait que son club prenne plus de risques. Conscients de leurs limites, les dirigeants ont donc décidé de chercher des solutions et une vente est sérieusement envisagée. D'autant que le club bien structuré, possède une base de fans importante et peut générer beaucoup d'argent. De quoi séduire de potentiels investisseurs.

Des noms sont déjà sortis du chapeau

Ce mardi, la presse anglaise, qui évoque largement cette information, a révélé les noms de certains hommes d'affaires intéressés par ce projet. Il faut préciser que le prix de vente de l'écurie entraînée par Klopp est estimé à 4,1 milliards d'euros selon le Liverpool Echo. Mais le média anglais indique que les propriétaires chercheront à en tirer plus (environ 4,5 milliards d'euros). Ainsi, il faudra être solide financièrement pour reprendre le flambeau ou investir dans le club. Le Liverpool Echo cite le nom de Jim Ratcliffe comme candidat potentiel au rachat.

Le fondateur d'INEOS était déjà prêt à dégainer pour Chelsea et Manchester United et sa fortune est estimée à 17,2 milliards d'euros. Ratcliffe et ses équipes, qui possèdent déjà Nice et Lausanne Sport, souhaitent prendre les commandes d'un club du top 6 de Premier League. Liverpool possède donc tout ce qu'ils recherchent. Les milliardaires américains David Blitzer et Josh Harris, qui possèdent tous deux 18% de Crystal Palace, sont aussi cités tout comme la famille Ricketts et l'Américain Stephen Pagliuca, qui possède à la fois l'équipe des Boston Celtics en NBA et l'Atalanta. Enfin, le Liverpool Echo indique que le club anglais pourrait être repris par des investisseurs au Moyen Orient. La bataille est lancée pour s'offrir Liverpool !