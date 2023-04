Grêmio : Luis Suárez encore au sommet de son art au Brésil !

La suite après cette publicité

Après une pige de quelques mois à Nacional (16 matchs, 8 buts), club formateur où il avait débuté chez les professionnels en 2005, Luis Suárez avait pris la décision de quitter à nouveau l’Uruguay le 31 décembre dernier, quelques semaines suivant la fin de la Coupe du Monde au Qatar, pour s’engager avec le club brésilien du Grêmio, basé dans la ville de Porto Alegre. Un contrat de deux années, signé jusqu’en décembre 2024, que le Pistolero a d’ores et déjà rentabilisé en seulement trois mois de compétitions. A 36 ans, l’un des plus grands attaquants de l’histoire du football semble en avoir encore sous les crampons. Pour le plus grand bonheur de supporters des Tricolor dos Pampas.

«Prêt pour ce beau challenge au Grêmio, hâte d’y être et d’en profiter», en ces mots, Luis Suárez avait annoncé la couleur : il n’était pas question de s’offrir une retraite sous le soleil brésilien. Il est venu au pays de l’Ordre et du Progrès pour gagner. Et ses débuts frôlent bien la perfection avec 11 buts en 15 rencontres jouées. Tout a débuté sous les meilleurs auspices avec un triplé inscrit par l’Uruguayen pour son premier match sous le maillot du Grêmio, au cours de la finale de la Recopa Gaúcha (équivalent au Trophée du Champions régional) remportée contre São Luiz (4-1). Une prestation époustouflante de Suárez et un premier trophée ajouté à la vitrine du club brésilien cette saison. Et l’ancien joueur de Liverpool et du FC Barcelone ne veut pas s’arrêter là.

Déjà deux titres remportés !

Quelques semaines après la victoire en Recopa Gaúcha, Luis Suárez a remis le couvert avec un nouveau trophée beaucoup plus prestigieux, en battant Caxias en finale du championnat régional de Rio Grande do Sul (Gauchão) au cours de laquelle il a marqué le seul but de la rencontre sur penalty (1-0) : «La chose la plus importante est le travail d’équipe. Nous avons commencé la saison en travaillant dur pour faire bouger les choses. Nous avons réussi à remporter le titre que nous voulions. J’ai eu la chance de gagner beaucoup de choses dans ma carrière, mais je veux toujours en gagner encore. Gauchão est très important pour moi et pour ma carrière aussi. Nous avons un excellent entraîneur, une foule de supporters et une équipe formidables», a déclaré Suárez. Grêmio a remporté le championnat d’État pour la sixième fois consécutive (2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023), ce qui n’était pas arrivé depuis 1990, et continue leur domination régionale actuellement, réduisant l’écart avec leur éternel rival du SC Internacional, à quatre victoires (41 contre 45).

Au-delà de son impact purement footballistique sur le pré, l’attitude de Luis Suárez a été louée par la plupart de ses coéquipiers et membres du staff technique des Tricolor dos Pampas. Et pourtant, l’équipe de Grêmio n’est pas la moins expérimentée avec de nombreux anciens joueurs d’Europe comme Lucas Leiva, Bruno Alves ou encore Fábio : «Nous faisons tous confiance à Suarez. Nous savons de quoi il est capable. Sa carrière parle d’elle-même. C’est un gars compétitif. Les réactions qu’il prend pendant le match, qu’il veut marquer le but. C’est un gars qui n’aime pas rater un but, même à l’entraînement», a précisé Bruno Alves. En peu de temps, il a conquis le groupe de joueurs et a déjà assumé un rôle important dans les coulisses. Place désormais aux choses sérieuses avec le début de la Brasileiro Série A cette semaine, le grand championnat national brésilien réunissant tous les clubs mythiques des différentes régions. Le Grêmio entame sa saison dimanche soir contre Santos.