L'OGC Nice en passe de recruter Mamadou Sakho !

En quête de solidité défensive, l'OGC Nice a lancé son mercato hivernal en accueillant à bras ouverts William Saliba, grand espoir français mis de côté par Mikel Arteta chez les Gunners d'Arsenal. Taulier avant l'heure chez les Verts, le défenseur central de 19 ans a déjà 29 matches de Ligue 1 dans les pattes. Mais un peu d'expérience à ses côtés ne pourrait pas faire de mal. Privés de Dante, en convalescence après une rupture des ligaments croisés du genou, peu satisfait des prestations de Robson Bambu, Stanley Nsoki et Flavius Daniliuc, jugés trop tendres, les dirigeants niçois n'ont pas l'intention de s'arrêter-là.

Alors que nous vous révélions en exclusivité dimanche que l'OGC Nice s'était penché en interne sur la situation du Français Mamadou Sakho (30 ans), sous contrat jusqu'en juin 2021 avec Crystal Palace, le club a décidé de passer à l'action ! L'objectif des niçois : allier qualité et expérience dans un secteur de jeu aujourd'hui fragile, se doter d'un patron pour encadrer la relève. L'ancien défenseur de Liverpool colle parfaitement à ce profil. «Il faudra cibler et trouver le joueur capable de nous apporter un plus. Voir qui est disponible et ce n’est pas simple. C’est un poste crucial. Derrière, nous avons de très bons jeunes qui manquent plus d’expérience que de talent».

L'OGC Nice veut faire coup double en défense centrale

C'est en ces termes que le frère du propriétaire du club, Bob Ratcliffe, avait dépeint le profil idéal. Si William Saliba a été le premier à pointer le bout de son nez sur la Promenade des Anglais, les Niçois n'avaient pas pour autant abandonné la piste menant à Mamadou Sakho. Le titi parisien aux 201 matches avec le Paris Saint-Germain devrait, si l'ont en croit les informations de Nice-Matin, devenir la deuxième recrue hivernale du 13e de Ligue 1. «L’ancien Parisien, apparu qu’à quatre reprises cette saison en Premier League, devrait être la prochaine recrue du Gym», annonce le média niçois, sans sourciller.

Ainsi, le directeur du football Julien Fournier et son équipe ont donc misé sur l'ex-international français aux 2 buts, si importants, en 29 sélections avec les Bleus (d'ailleurs toujours sélectionnable). L'été dernier, c'est l'Olympique Lyonnais, par l'intermédiaire de son directeur sportif, Juninho, qui souhaitait enrôler Mamadou Sakho. Mais l'affaire ne s'était pas faite. Il semble donc entendu que Mamadou Sakho va faire son grand retour en Ligue 1, 8 ans après avoir quitté Paris et la France pour l'Angleterre !