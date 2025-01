Le vestiaire du Barça choqué par la gestion du cas Dani Olmo

Il n’y a pas que les supporters du Barça qui restent sans voix devant la gestion du cas Dani Olmo. Alors que Joan Laporta avait promis l’inscription de l’international espagnol pour la seconde partie de saison en usant tous les moyens du monde, le camouflet est tombé dans la nuit de mardi à mercredi. Via un communiqué, la Liga avait annoncé que l’international espagnol (et accessoirement Pau Victor) n’avait pas pu être inscrit pour la seconde partie de saison par le Barça.

Dans le même temps, on apprenait dans la presse catalane que le club se laissait jusqu’au 3 janvier pour boucler l’inscription de son joueur. Un effet d’annonce, plus qu’autre chose, puisque personne n’était vraiment capable de savoir si la Liga autoriserait l’enregistrement retardé des deux joueurs. D’ailleurs, si le Barça espérait voir la Fédération espagnole rallier à sa cause, cette dernière s’est plutôt rangée derrière la décision de la Liga… Ce qui n’inspire pas réellement à l’optimisme, même si en interne, les dirigeants catalans veulent croire à la solution financière liée à la vente de places VIP du futur Spotify Camp Nou.

Le vestiaire du Barça demande des explications à Laporta

Mais que ce deal aboutisse, ou que le Barça puisse même bénéficier des nouvelles licences réclamées à la RFEF (la Fédération espagnole de football) pour ses deux joueurs, Joan Laporta devra s’expliquer. Comme le mentionne le quotidien AS ce jeudi, la pilule a été difficile à avaler dans le vestiaire catalan, après que le président du Barça eut promis monts et merveilles à Olmo, apprécié de tous.

Le groupe aurait accueilli les dernières informations de ce dossier avec perplexité, incrédulité, et attendrait désormais une prise de parole de leur boss. Si l’idée de voir Olmo quitter le Barça librement cet hiver a fait surface dans la presse espagnole, le milieu de 26 ans n’en aurait toutefois pas l’intention selon des médias catalans. Mais les prochains jours, voire prochaines heures, devraient nous aider à mieux savoir quelle tournure prendra ce feuilleton, décidément à rallonge.