Wayne Rooney vers une reconversion en boxeur ?

Et si on voyait Wayne Rooney sur un ring de boxe ? C’est ce qu’affirme le Daily Mirror ce matin avec plusieurs médias anglais. La légende de Manchester United est actuellement au chômage depuis le début de l’année après son expérience ratée à Birmingham. En attendant d’obtenir des opportunités comme entraîneur, Wayne Rooney voudrait s’initier à la boxe. Des discussions auraient eu lieu avec Misfits, une division qui rassemble des célébrités et des influenceurs.

Le joueur formé à Everton a toujours été un grand fan de boxe. À 38 ans, il pourrait réaliser un de ses rêves et surtout arrondir ses fins de mois. Les combats rapportent gros puisqu’ils sont diffusés sur la chaîne de streaming DAZN. En 2023, Logan Paul avait ainsi encaissé plus de 3 millions d’euros pour un seul combat.