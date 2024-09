OM : Roberto De Zerbi dévoile la date des grands débuts d’Adrien Rabiot

C’est peut-être le coup le plus inattendu du mercato. Libre de tout contrat, Adrien Rabiot s’est engagé pour deux ans en faveur de l’Olympique de Marseille. Un renfort de poids pour les Phocéens. Cependant, Roberto De Zerbi a confié que l’international tricolore n’allait pas être disponible tout de suite.

«Il a besoin de deux ou trois semaines pour se remettre à niveau. Il est là pour deux ans. On ne veut pas trop le presser et risquer de le perdre. On avait un groupe déjà fort mais avec lui, le groupe dispose d’un potentiel encore plus fort», a-t-il confié en conférence de presse.

