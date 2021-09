Manchester United : Cristiano Ronaldo va faire ses grands débuts ce week-end !

La suite après cette publicité

L'incertitude régnait autour des débuts de Cristiano Ronaldo pour son retour à Manchester United. Initialement, le Portugais n'était pas pressenti pour jouer ce week-end contre Newcastle mais son entraîneur en a décidé autrement. Pour la réception des Magpies ce samedi à 16h, Old Trafford sera le théâtre de la grande première de la star. S'il n'est pas encore sûr d'être titulaire, l'attaquant sera bien présent sur la pelouse, a indiqué Ole Gunnar Solskjaer en conférence de presse.

«Il a réalisé une bonne présaison avec la Juventus, il a joué pour l'équipe nationale. Il a passé une bonne semaine avec nous ici et sera certainement sur le terrain à un moment donné, c'est sûr», prévient le Norvégien très heureux de diriger le quintuple Ballon d'Or car avec lui, «il n'y a aucun endroit où se cacher». «Bien sûr, nous savons ce qu'il a accompli dans sa carrière, mais il vient ici pour faire plus et il vient ici pour imposer des exigences.»