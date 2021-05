Real Madrid-Séville FC : les compositions officielles

Le match nul entre le FC Barcelone et l'Atlético (0-0), hier, peut faire les affaires du Real Madrid ! En cas de succès face à Séville (4e), les Merengues (3e) reprendraient la tête, à trois journées de la fin du championnat, grâce à la différence de buts particulière. Pour ce choc de la 35e journée de Liga, Zinedine Zidane a opté pour un 4-3-3, avec Courtois dans le but et une défense composée, en l'absence de Sergio Ramos, d'Odriozola, Militão, Nacho et Marcelo.

La suite après cette publicité

Milieu classique Modric-Casemiro-Kroos, et attaque menée par Fede Valverde, Benzema et Vinicius Jr, préféré à Eden Hazard. En face, Julen Lopetegui, éphémère coach du Real avant le retour du magicien chauve, propose un 4-3-3, sans En Nesyri. Bono est dans le but, protégé par Navas, Koundé, Diego Carlos et Acuña. Milieu renforcé avec Jordan qui rejoint Fernando-Rakitic et trio offensif Suso, Papu Gomez, Ocampos.

Les compositions d'équipes :

Real Madrid : Courtois - Odriozola, Militão, Nacho, Marcelo - Modric, Casemiro, Kroos - Valverde, Benzema, Vinicius Jr

Séville FC : Bono - Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña - Jordan, Fernando, Rakitic - Suso, Papu Gomez, Ocampos