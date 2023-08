Lens a formulé une offre pour Ruben Aguilar

Remplaçant à Monaco depuis un an et demi et l’arrivée de Vanderson, le latéral droit international français (1 cape) Ruben Aguilar pourrait changer d’air en cette fin de mercato. Le joueur de 30 ans n’a pas encore joué cette saison sous les ordres d’Adolf Hütter. Arrivé sous le Rocher en 2019, l’ancien de Grenoble, Auxerre et Montpellier est d’ailleurs l’objet d’un intérêt émanent des Héraultais. Cependant, le club montpelliérain n’est pas le seul sur le coup.

Si l’équipe coachée par Michel Der Zakarian a formulé une offre, le Racing Club de Lens est aussi passé à la charge selon nos informations. Les Artésiens auraient ainsi transmis une proposition plus importante et cette dernière est de 3,5 millions d’euros bonus compris. Alors que le mercato s’apprête à fermer ses porters, Lens et Montpellier vont se livrer une belle lutte pour Ruben Aguilar.