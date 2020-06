Jean-Michel Aulas répond à Ceferin

Lors de ses nombreux argumentaires pour contester la fin de la saison de Ligue 1, Jean-Michel Aulas tenait à préciser que l'UEFA n'a pas fixé de date butoir pour terminer le championnat. Mais voilà, Aleksander Ceferin, le président de l'instance qui régit le football européen, a contredit les propos du président de l'OL dans un mail envoyé à son homologue lyonnais ce vendredi.

La suite après cette publicité

Une petite mise au point à laquelle a réagi JMA sur son compte Twitter. « En fait il est possible comme l’Espagne et en jouant un play off sur juillet de terminer le 3 Août comme pour les coupes , les UCCs sont prévues fin Août début septembre », a-t-il écrit. Cet échange entre les deux hommes intervient alors que le Conseil d'État doit se prononcer en début de semaine prochaine sur le recours de l'OL.