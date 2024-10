Nice - PSG : Franck Haise est très fier de ses joueurs

Après le précieux point pris contre le PSG (1-1), Franck Haise a bien analysé la rencontre de son équipe, alors que l’OGC Nice a malmené Paris en première période : «Le plan a bien fonctionné. On a fait quelques adaptations comme Momo Cho qui était en pointe et Evann (Guessand) qui a des qualités pour être plus bas et partir de plus loin. On a bien joué sur nos transitions. Evann devait attaquer ce côté droit. On avait aussi le fait que Youssouf soit dans l’axe de la défense à 3 et Bombito plutôt axe droit dans la zone de Barcola. Il faut aller au bout des intentions, on savait qu’on n’allait pas avoir 50% de possession. Il fallait qu’on utilise chaque transition, parfois pour nous donner de l’air et parfois pour faire mal aussi. Il fallait pas faire d’économie. S’il faut faire un résultat contre eux, il faut être très disciplinés. On l’a été notamment notre double pivot sur l’aspect défensif. On a bien géré leurs joueurs de profondeur. Il y a eu quelques attaques quand même car Barcola va très vite. Mais on a bien géré Hakimi Barcola Dembele Kolo Muani. On a été disciplinés», a-t-il déclaré.

Avant de poursuivre : «D’abord satisfait du comportement des joueurs, de l’équipe, de ce qu’on a proposé quand on a été très bien, de ce qu’on a réussi à faire notamment en 2ème période quand c’était plus difficile. Satisfait de la performance. On prend un point après un match compliqué à la Lazio il y a 3 jours. L’ambition c’est nous, les joueurs, le staff qui devons les déterminer mais les ambitions c’est tous les jours, tous les 3 jours quand on joue. Du lourd arrive dans les prochaines semaines mais c’est top de jouer tous ces adversaires. On a notre mot à dire. Mais c’est tous les jours le sérieux, le travail, la rigueur, le jeu… Il y a eu des transitions jouées avec justesse».