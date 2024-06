Coupe du monde des clubs : le Real Madrid s’insurge contre le nouveau format

La saison prochaine, la Coupe du monde des clubs va totalement changer de format. Fini la compétition hivernale de 10 jours, opposant les clubs champions continentaux des six confédérations. Place désormais à une compétition regroupant 32 équipes pendant plus d’un mois. Du 15 juin au 13 juillet 2025, les équipes joueront dans différents stades des États-Unis, sous le format d’une Coupe du monde classique, avec des phases de groupes et une phase à élimination directe à partir des 8es de finale. Les équipes pourront donc, à la fin des championnats nationaux, jouer jusqu’à 7 matchs supplémentaires l’été. Un nouveau format qui ne plaît pas au Real Madrid.

«La saison prochaine, nous allons commencer en août et finir en juillet. C’est fou. Ils vont tuer les joueurs», a déclaré une source du club à Revelo. Selon le média espagnol, les Madrilènes ne comprennent pas l’intérêt de la compétition FIFA et craignent pour la santé de leurs joueurs. La FIFPro, l’association internationale des footballeurs professionnels, est sur la même longueur d’onde que le Real Madrid. À la fin de la saison, le Real Madrid pourrait jouer au total 72 rencontres s’ils parviennent à aller au bout de toutes les compétitions. Les joueurs internationaux devront également ajouter leurs sélections nationales, portant le total potentiellement à plus de 80 matchs.