Real Madrid : prolongation de contrat bouclée pour Luka Modrić

C’était l’un des dossiers chauds du Real Madrid. Alors que le club merengue doit encore trouver un accord, ou non, avec Lucas Vazquez et Sergio Ramos, la prolongation de contrat de Luka Modrić est désormais bouclée. Le Croate arrivait lui aussi en fin de contrat en juin prochain, comme les deux défenseurs espagnols, mais le Ballon d’Or 2018 a, lui, accepté l’offre du club de la capitale espagnole.

Selon AS, le milieu de terrain de 35 ans a accepté de prolonger pour une saison supplémentaire et de baisser son salaire pour aider la Casa Blanca financièrement. L’annonce pourrait même tomber assez rapidement selon le quotidien espagnol. Un dossier en moins sur le bureau de Florentino Pérez et énorme satisfaction pour les supporters madrilène qui vont encore pouvoir profiter du génie croate et du trio magique dans l’entrejeu, au moins pour une saison.