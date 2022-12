PSG : Neymar quitte le stade après son expulsion

La suite après cette publicité

Ce mercredi soir, Neymar faisait son grand retour avec le PSG lors de la rencontre de Ligue 1 face à Strasbourg. Le Brésilien, éliminé en quarts de finale du Mondial il y a 20 jours, revenait donc sur les terrains pour tenter d’aider le club de la capitale à s’imposer face aux Strasbourgeois. C’est ce qu’il avait bien commencé à faire avec une passe décisive pour Marquinhos.

Mais voilà, les vieux démons étaient de sortie ce mercredi. Après avoir écopé d’un carton jaune pour une main au visage de Thomasson, le numéro 10 a été expulsé pour un second jaune une minute plus tard après une simulation dans la surface. Et selon les informations de Canal +, très en colère, Neymar n’a même pas attendu la fin du match pour quitter le stade. Il est directement parti après s’être changé dans les vestiaires. De quoi faire parler forcément…

