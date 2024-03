Liverpool : un retour de taille se profile avant le choc contre Manchester City

Liverpool se prépare à vivre un moment charnière de sa saison. Ce jeudi, le club de la Mersey a rendez-vous avec les 8es de finale de la Ligue Europa. Opposés au Sparta Prague, tombeur de Galatasaray au tour précédent, les Reds ont l’intention de prendre une belle option sur la qualification tout en engrangeant de la confiance à quelques jours d’un choc au sommet face à Manchester City en Premier League.

La suite après cette publicité

Pour cette rencontre ô combien importante dans la quête du titre en Angleterre, Liverpool pourrait compter sur la présence de Mohamed Salah. Gêné par ses ischio-jambiers depuis la CAN et victime d’une rechute contre Brentford le 17 février dernier, l’attaquant égyptien a effectué son retour à l’entraînement et postule donc à une place dans le groupe de Jürgen Klopp pour les échéances à venir.