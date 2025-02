Vincent Kompany s’exprime sur le cas Mathys Tel

Alors que le mercato hivernal du Bayern Munich s’est avéré assez calme, un dossier est venu pimenter le début d’année du club allemand : l’avenir de Mathys Tel. En manque de temps de jeu, le Français a exprimé son souhait de quitter l’Allianz Arena. Et c’est à quelques heures de la clôture du marché des transferts que les Bavarois sont parvenus à trouver un accord avec Tottenham, au sujet d’un prêt payant de 10 millions d’euros d’une durée de six mois.

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse à la veille d’affronter le Werder Brême en Bundesliga, Vincent Kompany n’a pas pu échapper à une question concernant le joueur de 19 ans. Et le Belge a indirectement affirmé avoir beaucoup discuté avec Mathys Tel : « dans chaque situation, nous devons être honnêtes et communicatifs avec les joueurs, et nous le faisons toujours. Nous avons discuté de tout avec les joueurs, y compris sur le long terme et l’aspect humain, qui est important pour leur développement. En fin de compte, vous prenez une décision. Nous ne nous focalisons pas sur les bruits extérieurs. Nous voulons simplement ce qui est bon pour le club. »