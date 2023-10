PSG - Milan : les compositions sont tombées

Soir de choc au Parc des Princes. Pour le compte de la 3e journée de phase de groupe de Ligue des Champions, le PSG reçoit l’AC Milan ce mercredi (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h). Après leur défaite à Newcastle (1-4), les Parisiens ont besoin d’une victoire pour rester dans les deux premières places qualificatives en 8e de finale, avant le match retour.

Luis Enrique présente un 4-4-2 avec Hakimi et L. Hernandez dans les couloirs défensifs, la charnière étant formée par Marquinhos et Skriniar. Ugarte et Zaïre-Emery composent le double pivot tandis que Dembélé et Vitinha sont positionnés sur les côtés, derrière l’attaque Kolo Muani-Mbappé. Du côté milanais, Kalulu, Thiaw, Tomori et T. Hernandez protègent Maignan, derrière le milieu de terrain Musah-Krunic-Reijnders. Enfin, Pulisic, Giroud et Leao sont à la pointe du 4-3-3.

Les compositions :

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Skriniar, L Hernandez - Dembélé, Ugarte, Zaïre-Emery, Vitinha - Kolo Muani, Mbappé

AC Milan : Maignan - Kalulu, Thiaw, Tomori, T. Hernandez - Musah, Krunic, Reijnders - Pulisic, Giroud, Leao

