OL : Alexandre Lacazette est optimiste pour l’avenir

Ce dimanche, l’Olympique Lyonnais s’est imposé à domicile face à Brest. Une victoire qui va compter pour Lyon dans la course au podium alors que les Gones reviennent à sept points de Nice, troisième, à une semaine d’un affrontement crucial entre les deux équipes. Un succès qui porte le sceau d’Alexandre Lacazette. Parfois insuffisant cette saison, le capitaine lyonnais a été salvateur ce dimanche avec un doublé crucial. Fautif en début de rencontre en ceinturant Mahdi Camara dans la surface, le buteur de 33 ans s’est donc rattrapé de la meilleure des manières et est revenu sur la rencontre au micro de DAZN :

«Je me suis fait avoir, je ne me rappelle même pas l’action, ça avait l’air évident, c’est dommage de commencer le match comme ça mais c’est comme ça, j’ai été naïf, il a bien joué le coup. J’ai de la chance de faire ça en début de match, je pensais que l’arbitre avait fait une erreur mais je vais faire attention la prochaine fois. On a pris du temps à se mettre en confiance, on a eu du mal à se trouver entre les lignes, ça fait partie de l’apprentissage, mais c’est à nous de trouver des réponses sur le terrain aussi. On doit trouver cette alternance entre jeu long et jeu court, c’est l’apprentissage aussi.»