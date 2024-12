OM : la grande annonce de Quentin Merlin

Il faudrait presque dépoussiérer les livres d’histoire pour trouver trace d’un sacre marseillais en Coupe de France. Mais après 35 ans d’attente, Quentin Merlin entend bien y remédier. Interrogé après la victoire écrasante des Phocéens ce dimanche, en 32es de finale, contre l’ASSE (0-4), l’ex-Nantais a promis une grande deuxième partie de saison, et affirmé l’ambition d’aller décrocher la victoire finale.

«On a pour but de remporter la coupe de France. Quand on dispute une compétition, c’est pour aller au bout. C’est une émotion qui est magique à vivre. Je l’ai vécu avec Nantes, je l’ai remportée, et je l’ai perdue (en finale contre Toulouse, en 2023). Ce sont des moments qui restent gravés et encore plus ici à Marseille où elle n’a pas été remportée depuis 1989. Notre objectif, c’est d’aller au bout, a confié l’international espoir français. On part en vacances contents, mais avec la pensée qu’il y a une deuxième partie de saison très importante et qui sera encore plus belle que la première. C’est là que tout se joue donc on doit bien se reposer.» Ce n’est sans doute pas tombé dans l’oreille d’un sourd…