Manchester City-Real Madrid : les compositions probables

Paris à tout prix. Lancés dans le sprint final de la saison, Manchester City et le Real Madrid vont tout faire ce mardi pour se rapprocher un peu plus du stade de France et de la finale de l'UEFA Champions League. Pour cela, les Skyblues comme les Merengues souhaitent partir du bon pied lors de la demi-finale aller qui se déroulera ce mardi soir à l'Etihad Stadium. Pour ce choc cinq étoiles, Pep Guardiola comme Carlo Ancelotti comptent bien sortir l'artillerie lourde, malgré quelques absents.

Côté anglais, le technicien espagnol devra se passer des services de João Cancelo, suspendu. Incertains, Kyle Walker (cheville) et John Stones (douleur musculaire) ne seront pas sur le pré. Ainsi, Guardiola a prévenu hier en conférence de presse qu'il pourrait bricoler : «je suis sûr que des joueurs joueront à des postes auxquels ils ne sont pas habitués, mais ils feront de leur mieux». Pour ce onze inédit qui débutera en 4-3-3, pas de surprise dans les cages puisque Ederson sera présent au coup d'envoi.

Des absents des deux côtés

Devant lui, on devrait retrouver un quatuor défensif Aké-Laporte-Ruben Dias-Zinchenko. Défenseur central, Nathan Aké va jouer latéral gauche pendant que Oleksandr Zinchenko, spécialiste du poste, évoluera à droite. Dans l'entrejeu, Bernardo Silva, Rodri et Kevin De Bruyne auront fort à faire face aux Madrilènes. Enfin, Riyad Mahrez, Raheem Sterling et Phil Foden sont pressentis pour débuter la rencontre et tenter de prendre d'assaut les buts adverses. Côté espagnol, Carlo Ancelotti devra aussi se passer de plusieurs éléments, à savoir Eden Hazard, Mariano Diaz et Luka Jović. Casemiro et Alaba, eux, étaient incertains.

Ainsi, les Madrilènes vont évoluer en 4-3-3 avec l'incontournable Thibaut Courtois dans les cages. Devant lui, Mendy, Alaba, Milatão et Carvajal auront pour mission de stopper les offensives mancuniennes. Dans l'entrejeu, Camavinga va remplacer Casemiro, trop juste, pour accompagner Kroos et Modric. Enfin, pour soutenir la machine Karim Benzema, Ancelotti devrait miser sur Vinicius Jr et Valverde. Deux formations qui ont donc fière allure et qui devraient offrir un joli spectacle ce mardi soir. Coup d'envoi à 21 heures pour cette rencontre de gala à suivre en direct sur notre site en live commenté.

