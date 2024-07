Amicaux : Hambourg renverse Nantes, Lens s’impose sur le fil contre Louvain

À moins d’un mois de la reprise de la Ligue 1, le RC Lens et le FC Nantes affrontaient respectivement l’OH Louvain et Hambourg SV dans le cadre de leur préparation estivale respective. Après avoir enregistré deux larges succès contre Courtrai puis le Red Star, la bande à Will Still a longtemps buté sur la formation du plat pays avant de trouver l’ouverture dans les ultimes instants de la partie grâce à Wesley Saïd (0-1). À noter que le match a été interrompu à la 82e minute en raison d’une bagarre entre les supporters dans les gradins, forçant le staff artésien à aller calmer le jeu.

La suite après cette publicité

Vainqueur du SM Caen la semaine passée, le FC Nantes s’est pris les pieds dans le tapis face aux Allemands d’Hambourg. Si le jeune Adel Mahamoud (10e) et l’expérimenté Nicolas Pallois ont montré la voie à suivre aux Canaris, ces derniers se sont effondrés au retour des vestiaires. Grâce à des réalisations de Heyer (72e), Hadzikadunic (82e), Balde (86e) puis Jatta (90e+9), le pensionnaire de Bundesliga 2 a renversé son adversaire au terme d’un test de quatre mi-temps de 30 minutes (4-2). Nantes tentera de se refaire la cerise contre Dunkerque dans sept jours tandis que le RC Lens sera opposé à Utrecht, le 27 juillet prochain.