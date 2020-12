PSG, LdC : Leandro Paredes satisfait de la performance de son équipe

Aligné au poste de milieu relayeur dans le milieu à trois du Paris Saint-Germain lors de la victoire des Parisiens sur la pelouse de Manchester United mercredi soir (1-3), Leandro Paredes a, à l’instar de ses partenaires, affiché un bien meilleur état d'esprit que lors des dernières sorties des joueurs de la capitale. D’autant que ces derniers n’avaient pas le droit à l’erreur ce soir-là et n’avaient pas d’autres choix que de l’emporter pour ainsi rester maître de son destin pour ce qui sera la dernière échéance des phases de poules face à l’Istanbul Başakşehir.

C’est désormais chose faite, et ce pour le plus grand bonheur du milieu de terrain argentin de 26 ans. «C’est une très belle victoire. Nous savions combien il était important d’aller chercher les trois points ici et c’est ce que nous avons obtenu. Nous sommes très contents. C’était important de gagner aujourd’hui pour être maitres de notre destin. C’est donc une grande satisfaction», a ainsi confié Paredes au micro du site officiel du club à l'issue de la rencontre. Rendez-vous la semaine prochaine pour le verdict final.