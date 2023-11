OL : Achraf Laaziri va être prêté à Dunkerque

Actuel dix-huitième de Ligue 2, l’USL Dunkerque compte mettre toutes ses chances de son côté pour parvenir à se maintenir en deuxième division. À ce titre, les Maritimes ont d’ores et déjà entamé les grandes manoeuvres pour se renforcer, et ce, à plus d’un mois de l’ouverture du mercato hivernal. Après avoir enrôlé un joueur d’expérience comme Jean-Philippe Gbamin, défenseur passé par Everton et Mayence, le club nordiste s’apprête à accueillir jusqu’à la fin de la saison Achraf Laaziri.

La suite après cette publicité

Barré par la concurrence à l’Olympique Lyonnais et malgré une attitude irréprochable ainsi qu’un investissement constant à l’entraînement, l’international Espoirs marocain n’entre pas dans les plans de l’entraîneur italien Fabio Grosso, selon L’Equipe. De ce fait, il est prié d’aller gagner du temps de jeu ailleurs et devrait, sauf rebondissement, débarquer à Dunkerque dans la peau d’un joker médical.