Le Bayern Munich sur le point de se débarrasser d’un immense flop

Le tube de l’été est vite devenu ringard aux yeux du Bayern Munich. Belle surprise du début de saison avec Grenade où il a marqué 6 buts et délivré 2 offrandes en 21 matches de Liga, Bryan Zaragoza était un animateur du précédent début d’exercice. Une vraie sensation qui avait notamment fait mal au FC Barcelone et qui avait su séduire le Bayern Munich. Dés décembre dernier, le club allemand bouclait le dossier. «Bryan Zaragoza (22 ans) passera du FC Granada au FC Bayern pour la saison 2024/25. Les champions allemands du record se sont mis d’accord sur ce point avec le joueur offensif et le club espagnol de première division. L’international espagnol bénéficiera d’un contrat de cinq ans jusqu’au 30 juin 2029», pouvait-on lire. Pourtant, l’ailier de poche d’1m64 est finalement arrivé à la fin du mercato hivernal et ça a été le début des problèmes.

Pas forcément au goût de Thomas Tuchel, l’ancien de Malaga n’a disputé que 7 petits bouts de rencontre pour seulement 171 minutes de jeu. Le principal intéressé n’était pas très inquiet et affichait de l’optimisme lors d’un entretien pour As en avril : «c’est vrai que c’était un peu difficile au début, mais je me sens bien maintenant, je me suis adapté dans l’équipe et maintenant, petit à petit, j’ai eu des opportunités (…) Non, non, non. Je me vois au Bayern la saison prochaine, c’est pourquoi j’ai signé pour cinq ans et demi. Il y a eu beaucoup de nouvelles qui ne sont pas vraies, mais je ne suis pas au courant de ce qui sort dans la presse, je suis conscient que je dois encore travailler, apprendre la langue et m’adapter le plus rapidement possible à cette grande équipe.» Cependant le jeune espoir Lovro Zvonarek (18 ans) lui était préféré sur la fin de saison et l’arrivée de Vincent Kompany n’a pas arrangé son cas.

Le coach belge a directement décidé de renforcer ses couloirs et Michael Olise est venu de Crystal Palace. Une nouvelle concurrence pour l’ailier gauche alors que le Bayern Munich est également dans la course à la signature du Rennais Désiré Doué. En conférence de presse, le directeur sportif Max Eberl a d’ailleurs confirmé que la situation du jeune Espagnol n’était pas simple : «cela pourrait être un peu plus difficile pour Bryan. Il est venu vers nous. Nous aimons l’idée qu’il obtienne du temps de jeu.» Candidat à un prêt, Bryan Zaragoza a animé le mercato sur ces dernières heures pour un prêt sec sans option d’achat. Le joueur qui a coûté 13 millions d’euros a ainsi été lié à des clubs de Serie A selon Bild, ou Girona selon Sky Sports Germany.

Alors que le FC Barcelone a été cité également comme un possible prétendant par Sport, c’est un autre club de Liga qui devrait décrocher la mise. Selon Sky Sports Germany, Valence aurait réussi à trouver un accord avec le Bayern Munich pour décrocher le prêt de Bryan Zaragoza. Voulant renforcer leur secteur offensif, les Murciélagos verraient en l’ailier de 23 ans un renfort de poids. De plus, il aurait été convenu entre les deux parties que Valence n’assurerait pas l’intégralité du salaire du joueur. Retrouvant la Liga et un club où il aura plus de perspective pour jouer, Bryan Zaragoza pourra tenter de se refaire une santé. Pour le Bayern Munich, le dégraissage commence après un début de mercato actif du club allemand.