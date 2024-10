Ballon d’Or 2024 : la réaction de Lionel Messi

Octuple vainqueur du Ballon d’Or et sacré l’an dernier, Lionel Messi a tenu à réagir après la cérémonie de ce soir. L’Argentin a signé des félicitations collectives et surtout pour ses compatriotes.

La suite après cette publicité

Le Ballon d'Or 2024 de Rodri est-il mérité ? OUI NON Partage ta réponse Génération de l'image en cours

« Félicitations à tous les vainqueurs et les nommés du Ballon d’Or 2024. Et spécialement à Dibu (quel grand joueur, encore une récompense en tant que meilleur gardien du monde), Lautaro, Leo et Ale. c’est très beau de vous voir là », a-t-il posté dans une story publiée sur son compte Instagram.