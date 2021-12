Kylian Mbappé a pris une décision pour son avenir

La suite après cette publicité

Le feuilleton Kylian Mbappé est reparti de plus belle. Depuis hier, le tirage des 8es de finale de la Ligue des Champions a été taquin avec le Français. Le PSG et le Real Madrid se défieront dans une double confrontation qui sentira le soufre. Ramos ou encore Navas retrouveront leur ancien club, alors que le champion du monde disputera sans doute l'un de ses derniers grands rendez-vous avec le club francilien face à la formation qu'il souhaitait rejoindre l'été dernier.

Le bras de fer n'est pas du tout terminé. Loin de là même, car entre les nombreuses rumeurs et les diverses sorties médiatiques de Leonardo, le contexte est tendu entre les deux mastodontes européens. Le cas Kylian Mbappé (22 ans) retient évidemment toutes les attentions. En fin de contrat au PSG en juin prochain, qui souhaite plus que jamais le prolonger, l'attaquant peut signer où bon lui semble dans un peu plus de deux semaines, le 1er janvier prochain.

Pas de décision avant les 8es de finale

Le Paris Saint-Germain y croit toujours même si la tendance n'est pas vraiment positive. Des discussions ont eu lieu ces dernières semaines, les dirigeants parisiens proposant à leur numéro 7 de devenir le joueur le mieux payé de l'effectif. Celui-ci réfléchit toujours, car le Real Madrid veut toujours le faire venir l'été prochain et libre de tout contrat, là où il aurait coûté une fortune l'été dernier. Les Merengues avaient proposé 180 M€.

L'échéance de la Ligue des Champions (aller des 8es de finale le 15 février, retour le 9 mars) va visiblement rendre ce dossier encore plus compliqué, car d'après les informations de RMC, Kylian Mbappé ne prendra aucune décision sur son avenir avant cette double confrontation. Du moins pas publiquement, précise le média. En grande forme actuellement, l'international tricolore a bien sûr la Ligue des Champions en tête, un trophée qu'il souhaite soulever avant tout. Après les grandes échéances sportives, il aura tout le temps de penser à son futur.