JT Foot Mercato : la galère de l'après-Messi s'intensifie au FC Barcelone

Les infos du jour en France

Alors que le Paris-Saint-Germain vient de s'offrir les services de Lionel Messi, l'avenir de Kylian Mbappé reste très flou. Le PSG veut à tout prix le garder, comme l'indiquent divers médias ce matin. L'objectif de la direction parisienne étant d'aligner l'incroyable trident Messi-Neymar-Mbappé, et ce, malgré la situation contractuelle du champion du monde français.

Selon La Gazzetta dello Sport, Lille ne serait pas fermé à un départ de Jonathan Ikoné. C'est l'Atalanta qui fait le forcing pour recruter l'international Français, mais le LOSC a refusé une offre du club italien, inférieure aux 20 millions d'euros. Mais un montant environnant les 22 ou 23 millions d'euros pourrait être considéré comme suffisant par les Dogues pour accepter de lâcher leur attaquant.

Si Yacine Adli devrait rejoindre l'AC Milan, Bordeaux aurait déjà trouvé son remplaçant. Selon le média Sport Italia, le milieu brésilien de Braga Fransérgio (30 ans) devrait débarquer en Gironde, pour pallier le départ de l'ancien Parisien.

Les infos du jour à l'étranger

Comme Bordeaux, l'Inter Milan cherche aussi à remplacer ses joueurs sur le départ. Romelu Lukaku se dirigeant vers Chelsea, Edin Džeko (35 ans) est en chemin pour devenir le nouveau numéro 9 des Nerazzurri. L'attaquant bosnien devrait quitter l'AS Roma et signer un contrat de deux ans accompagné d'un salaire annuel de 5 millions d'euros selon Sky Italia.

A Munich, Joshua Kimmich (26 ans) est sur le point de prolonger avec le Bayern. Au club depuis 2015, le milieu de terrain allemand devrait étendre son bail de deux années supplémentaires, selon le média allemand Bild, soit jusqu'en juin 2025.

En Espagne, l'effectif du FC Barcelone commence à se préciser. Compte tenu de la blessure actuelle de Marc-André Ter Stegen, les portiers Neto (32 ans) et Iñaki Peña (22 ans) ne devraient pas quitter le club. Selon Sport, Ronald Koeman a exprimé son désir de ne pas se séparer des ses deux gardiens.

Le focus du jour

Au FC Barcelone, l'après-Messi s'annonce bien complexe. Le club espère boucler le plus rapidement possible les prolongations de Pedri, Ansu Fati et Ilaix Moriba même si le dossier reste compliqué. Le clan Moriba ne souhaite pas faire de cadeaux aux dirigeants barcelonais, et le joueur serait même prêt à faire une saison blanche pour partir libre l'été prochain. Mais ça patine également au niveau du dégraissage. Le dossier Samuel Umtiti commence sérieusement à agacer en interne et le champion du monde français est poussé vers la sortie. L'AS Monaco, l'OGC Nice et le Besiktas seraient intéressés. Miralem Pjanić, quant à lui, serait proche d'un accord avec son ancien club, la Juventus. Selon Sport, l'international bosnien a accepté de réduire ses émoluments de 20 %.

Les officiels du jour

Le gardien Monégasque Gabriel Pereira quitte officiellement le Rocher pour se diriger vers le Brésil et le club de l'Athletico Paranaense. Le joueur de 19 ans évoluera avec les U20.

A Nîmes, les Crocos ont officialisé la prolongation de contrat du jeune Kelyan Guessoum (22 ans). Le défenseur central est maintenant lié au club jusqu'en juin 2024.