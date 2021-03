OM : Thauvin et l'avenir de Boubacar Kamara en Equipe de France

Ces dernières semaines, l’homme de fort de l’Olympique de Marseille sur le terrain s’appelle Boubacar Kamara (21 ans). Le milieu de terrain formé au club est étincelant et ses prestations sont de plus en plus remarquables. Au point d’être appelé par Didier Deschamps prochainement ? Son coéquipier Florian Thauvin imagine bien le Minot rejoindre Clairefontaine un jour, mais ne sait pas quand encore.

«Ce n’est pas à moi de répondre à cette question. On a un sélectionneur qui fait des choix. Ce que je peux vous dire, c’est que c’est un très grand joueur, il a un très bel avenir devant lui. Le fait qu'il soit international un jour ne fait aucune doute, quand je ne sais pas. Il a une qualité dans tous les domaines, il est incroyable», a-t-il expliqué en conférence de presse cet après-midi. Kamara à l’Euro cet été, un scénario envisageable ?