FC Barcelone - Real Valladolid : les compositions probables

Et si le Barça allait chercher le titre en Liga, cette saison ? Une chose est sûre, l'occasion est belle pour le FC Barcelone (3e) de se rapprocher de la première place, ce soir (21h), avec la réception de Valladolid (16e). Une victoire permettrait au Blaugrana de revenir à un petit point de l'Atletico (1er), battu hier soir par le Séville FC (4e) dans le choc de cette 29e journée. Mais la tâche ne sera pas aisée, face à des Pucelanos qui se battent pour leur survie et qui se sont montrés plus d'une fois accrocheurs face aux grands du championnat.

Pour cette rencontre, Ronald Koeman devrait aligner une nouvelle fois sa défense à trois. Un 3-4-3, selon SPORT, au sein duquel le trio Griezmann-Dembélé-Messi débuterait la rencontre. De son côté, Sergio González devra lui composer sans les nombreux absents et pourrait aligner un 4-4-2, à plat. Un onze où Weissman, Orellana ou encore El Yamiq manqueront à l'appel, au même titre que 6 autres joueurs. Pour rappel, le club de Valladolid a été touché par le COVID cette semaine et pourrait ne compter que 5 ou 6 remplaçants, ce soir au Camp Nou.