Équipe de France, Real Madrid : l’Espagne ne digère toujours pas l’affaire Benzema

« Je pose ça là, mais avant ça j’ai consulté 3 spécialistes qui confirment le diagnostic que Benzema aurait pu être apte à partir des 8es pour au moins être sur le banc ! Pourquoi lui avoir demandé de partir si vite ? ». Lundi soir, sur les réseaux sociaux, l’ancien agent de Karim Benzema et encore proche du joueur, Karim Djaziri, remettait une pièce dans la machine de ce feuilleton KB9 qui ne cesse de faire parler depuis le début du Mondial 2022.

Des propos qui ont aussi tôt fait parler de l’autre côté des Pyrénées, où Karim Benzema devrait pouvoir être de la partie pour la reprise du Real Madrid en Liga, face à Valladolid vendredi. Il faut dire que depuis le départ du buteur merengue du groupe tricolore, les journalistes espagnols ont, à de nombreuses reprises, chargé Didier Deschamps et vivement défendu le numéro 9 de la Casa Blanca. Lundi soir, c’était encore festival sur les plateaux TV et les émissions de radio.

Deschamps encore pointé du doigt

« Ce que je dis, c’est que la défaite de la France est une conséquence de ne pas avoir un leader sur le terrain en finale de Coupe du Monde. Ce leadership sur le terrain, j’ai plus de possibilités de l’avoir avec Benzema. Même s’il était limité ou en boîtant, il tire un pénalty, il le marque et la France gagne la Coupe du Monde, c’est un Ballon d’Or, la France l’emporte et c’est fini », s’est par exemple emporté Alfredo Duro sur le plateau d’El Chiringuito de Jugones.

« Si Mbappé avait eu le même problème que Benzema, les huitièmes, il les joue. Un joueur comme Benzema, tu dois l’attendre, coûte que coûte. Il y a quelque chose de personnel avec Deschamps », a de son côté lancé Oscar Pereiro. Du côté de la Cadena SER, on a été jusqu’à interroger le Docteur Ripoll, une éminence de la médecine sportive en Espagne. Et ses propos sont allés dans le sens de Djaziri, même s’il a plutôt souligné une date de retour optimale un peu plus tardive : « Benzema aurait pu jouer la finale, et même la demi-finale ». Et ça risque de continuer…