Équipe de France : la nouvelle révélation dévastatrice du clan Benzema

La suite après cette publicité

Le temps des révélations est-il arrivé ? Depuis l’annonce officielle du forfait de Karim Benzema pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, l’attaquant du Real Madrid ainsi que ses proches ont multiplié les messages énigmatiques laissant penser que le Ballon d’Or 2022 aurait pu être disponible bien avant les demi-finales. Sans oublier des relations compliquées entre le médecin des Bleus et celui de la Casa Blanca. Une version que conteste toujours le staff tricolore, comme l’a expliqué l’adjoint de Didier Deschamps, Guy Stéphan.

« Malheureusement, Karim Benzema va se blesser. Les examens qu’il passe dans la soirée confirment la lésion à la cuisse. Il va nous quitter très tôt le lendemain matin pour Madrid. Nous sommes peinés pour lui car cette Coupe du Monde était un objectif. C’est un gros coup dur pour l’équipe de France, compte tenu de son aura et de son talent, mais on n’a pas le choix, il faut rester positif et ne pas tomber dans la sinistrose, alors que les forfaits de joueurs cadres s’accumulent. » Sauf que le clan Benzema en a remis une couche.

À lire

EdF : le clan Benzema dézingue le staff des Bleus

« Parce qu’une fois que vous l’avez regardé, vous savez ! »

Ancien agent, mais toujours conseiller du joueur, Karim Djaziri a publié hier sur son compte Twitter un diagnostic vidéo censé démontrer que la blessure de l’attaquant aurait pu être guérie plus rapidement que ce qui a été annoncé par le staff de l’équipe de France. « Je pose ça là, mais avant ça j’ai consulté 3 spécialistes qui confirment le diagnostic que Benzema aurait pu être apte à partir des 1/8 éme pour au moins être sur le banc ! Pourquoi lui avoir demandé de partir si vite ? »

La suite après cette publicité

De son côté, Karim Benzema a alimenté la polémique en réagissant quelques instants plus tard avec ce commentaire plutôt explicite. « Parce qu’une fois que vous l’avez regardé, vous savez ! » Si ce message est réellement une réaction au post de son conseiller, cela expliquerait donc le choix de Benzema de prendre sa retraite internationale, surtout si Deschamps est maintenu. Car aujourd’hui, les deux hommes ne semblent plus en mesure de cohabiter à nouveau après la réconciliation de 2021 que beaucoup jugent forcée.