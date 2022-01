Real Madrid : Florentino Pérez demande le Ballon d'Or pour Luka Modrić

Après avoir éliminé le FC Barcelone (3-2) et battu l'Athletic Bilbao (2-0), le Real Madrid a remporté la Supercoupe d'Espagne, disputée en Arabie Saoudite. Avant le but de Karim Benzema sur penalty, Luka Modrić a ouvert le score et a réalisé un match de grande qualité. À l'instar de Thibaut Courtois, décisif devant son but et auteur d'un très bel arrêt sur le penalty frappé par Raul Garcia, en fin de rencontre.

Après le sacre du Real Madrid, le président Florentino Pérez a encensé ses deux joueurs et a estimé que Modrić pouvait prétendre à un deuxième Ballon d'Or. «Sans vouloir nous vanter, ils sont les deux meilleurs à leur poste. Nous avons le meilleur gardien de but et un Modrić en forme enviable, digne de remporter le Ballon d'Or une fois de plus», a-t-il expliqué. Le Croate avait notamment été sacré en 2018.