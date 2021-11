AS Saint-Étienne - PSG : les compositions probables

La suite après cette publicité

Il faut se refaire côté parisien. En milieu de semaine, les troupes de Mauricio Pochettino n'ont pas vraiment laissé de belles sensations face à Manchester City en Ligue des Champions, s'inclinant 2-1 en terres anglaises. Certains joueurs, comme Lionel Messi, commencent même à recevoir quelques critiques. Ce dimanche à l'heure du déjeuner, les Parisiens se déplacent à Saint-Etienne pour conforter leur première place au classement et se doivent de rassurer.

Et le scénario est plutôt intéressant en plus, car l'OGC Nice, deuxième, s'est incliné à Metz, ce qui peut permettre aux Parisiens de prendre déjà quatorze points d'avance en tête de la Ligue 1 ! En face, l'ASSE tourne très mal qui plus est, même si les Verts, avant-derniers, restent sur deux victoires de rang ; leurs deux seuls succès de la saison en championnat par ailleurs.

Pochettino peut sortir l'artillerie lourde devant

Claude Puel devrait miser sur un 4-2-3-1 avec Green dans les buts. Devant lui, un duo Kolodziejczak-Nadé, avec Trauco et Maçon sur les côtés de la défense; L'entrejeu sera composé de Moueffek et de Camara. Boudebouz évoluera en numéro 10, épaulé par Aouchiche et Bouanga, alors que c'est Khazri qui devrait occuper la pointe de l'attaque.

Pour ce match, Mauricio Pochettino peut en plus aligner une belle équipe malgré quelques absences comme celles de Verratti ou Navas. Donnarumma devrait ainsi défendre les cages parisiennes, protégé par Bernat, Diallo, Marquinhos et Kehrer. Sergio Ramos devrait donc commencer sur le banc. Au milieu, Danilo sera positionné derrière Paredes et Di Maria, alors que Neymar, Mbappé et Messi composeront ce sulfureux trio d'attaque.

