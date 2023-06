Strasbourg veut saboter le transfert d’Habib Diarra à Lens

Si Stijn Spierings (TFC) et le capitaine de Nancy Neil El Aynaoui ont déjà renforcé officiellement le RC Lens et que Andy Diouf va rapidement les rejoindre, le club artésien n’en a pas fini avec son ambitieux plan de recrutement de milieux de terrain. La faute à un Seko Fofana en route pour l’Arabie Saoudite. Comme révélé dans nos colonnes, Habib Diarra est la priorité lensoise au poste de milieu de terrain depuis plusieurs semaines. Mais alors que le deuxième du dernier exercice de Ligue 1 pensait pouvoir boucler rapidement le dossier avec une offre supérieure à 10 M€, le rachat du club alsacien par Chelsea a mis un sacré bémol au plan du RCL.

La suite après cette publicité

Pas de quoi ébranler la formation coachée par Franck Haise qui ne lâche pas l’affaire et qui continue son forcing. Il faut dire que le joueur, qui est le plus jeune joueur de Strasbourg à totaliser 30 matches en pro à 19 ans depuis Christophe Niesser en 1985, est d’ores et déjà d’accord pour rejoindre la formation de Ligue 1, qualifiée pour la prochaine Ligue des Champions. Une sorte de nouvelle étape pour un joueur qui a impressionné par sa progression fulgurante, sa polyvalence et surtout par sa marge de progression énorme qui en font l’un des joueurs les plus prometteurs de Ligue 1.

À lire

Un contrat de trois ans attend Seko Fofana à Al-Nassr

Habib Diarra veut rejoindre Lens… Strasbourg réclame une fortune !

Mais comme nous vous l’expliquions, le RCSA n’entend pas se laisse faire aussi facilement que cela sur le mercato. En coulisse, Marc Keller explique à qui veut l’entendre que ses deux stars sénégalaises (Habib Diallo et Habib Diarra) ne sont pas à vendre, ou du moins qu’il faudra sortir le chéquier pour les récupérer. Une situation mal vécue par le grand espoir strasbourgeois, pur produit du centre de formation, qui estime qu’il a grandement participé au maintien de son club parmi l’élite grâce à ses performances de haute volée, (3 buts - 2 passes décisives cette saison sur ses 7 derniers matches de L1).

La suite après cette publicité

Mais Strasbourg ne veut pas entendre les doléances de son milieu franco-sénégalais de 19 ans et ce, malgré les deux offres lensoises. Selon nos informations, Lens a proposé 14 M€ pour recruter Diarra mais s’est vu offrir une fin de non-recevoir par le club alsacien qui en attend au moins 20 M€. Une somme élevée pour un joueur, certes international U19 tricolore et dans le viseur du sélectionneur de l’équipe du Sénégal, mais qui n’a à peine qu’une trentaine de matches pros au compteur. Un peu comme Loïs Openda qui souhaite absolument rejoindre le RB Leipzig, les prochains jours seront déterminants. Reste à savoir si Marc Keller campera sur ses positions où s’il trouvera un terrain d’entente avec le RC Lens. Cette dernière option est en tout cas souhaitée par le joueur.