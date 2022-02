FA Cup : Harry Kane et Tottenham passent l'obstacle Brighton

À l'occasion des 1/16es de finale de l'Emirates FA Cup, plus communément appelée Coupe d'Angleterre, quelques heures après les qualifications de Chelsea, Everton et Manchester City, Tottenham a disposé de Brighton (3-1). Avec Hugo Lloris dans le but, les Spurs ont profité d'un doublé d'Harry Kane (13e, 66e) et d'un but contre son camp de Solomon March (24e) pour éliminer des Seagulls qui avaient réduit l'écart par Yves Bissouma (63e).

Un peu plus tôt dans la soirée, Luton, pensionnaire de Championship (D2), avait surclassé Cambridge (3-0), actuel 14e de League One (D3), grâce à des réalisations de Reece Burke, Carlos Mendes Gomes et Admiral Muskwe. Les trois dernières rencontres de ces 1/16es de finale auront lieu demain, avec notamment un Liverpool-Cardiff City (13h). Le tirage au sort des 8es de finale (programmés le mercredi 2 mars) aura lieu juste avant le coup d'envoi du match opposant les Reds aux Bluebirds.

Les qualifiés pour les 8es de finale de la Cup :

Premier League

West Ham

Chelsea

Norwich

Southampton

Manchester City

Everton

Crystal Palace

Tottenham

Championship