Jorge Mendes agace sérieusement le Real Madrid !

Jorge Mendes, agent quasi-omnipotent dans le foot d’aujourd’hui, commence à sérieusement taper sur les nerfs du Real Madrid. Selon As, le board madridista ne souhaiterait plus travailler avec l’agent portugais qui agacerait Florentino Perez. Récemment, deux dossiers ont fait monter les tensions entre l’homme et le Real, le transfert de Leny Yoro et la prolongation d’Andriy Lunin. L’échec du dossier Leny Yoro est très mal vécu en interne chez les Merengue et un homme est pointé du doigt pour expliquer ce fiasco, son agent Jorge Mendes. Florentino Perez voulait faire du défenseur lillois, "un nouveau Varane" mais son rêve part en fumée avec le départ de ce dernier vers Manchester United.

Autre dossier brulant en interne, la prolongation d’Andriy Lunin (sous contrat jusqu’en 2025), lui aussi représenté par le portugais, en disgrâce du côté de la Casa Blanca depuis le départ de Cristiano Ronaldo. L’Ukrainien est accusé d’avoir changé de ligne directrice et de pousser pour un départ depuis qu’il est représenté par Mendes. Si le portier de 25 ans venait à quitter le Real Madrid, Jorge Mendes n’aurait plus aucun de ses poulains au sein du Real Madrid la saison prochaine.