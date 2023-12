Ilkay Gündogan raconte le jour où sa carrière aurait pu s’arrêter

Arrivé cet été en Catalogne, au FC Barcelone, Ilkay Gündogan connait une première partie de saison bien plus mouvementée qu’il en avait l’habitude à Manchester City. En Angleterre, l’Allemand et son équipe dominaient les débats, mais en Liga, le Barça peine encore à appuyer sa domination sur le reste du championnat, dans l’ombre d’un Girona qui fascine et du Real Madrid de Jude Bellingham. L’ombre, d’ailleurs, il l’a connait bien Gündogan, lui qui est souvent qualifié par ses paires comme étant "sous-estimé". Peu bavard et éloigné des réseaux sociaux, le milieu de terrain de 33 ans s’est confié pour France Football. Il est notamment revenu sur une blessure qui aurait pu lui coûter sa carrière.

«À 22 ans, j’ai connu une grosse blessure au dos qui m’a éloigné des terrains pendant quatorze mois (une inflammation des racines nerveuses). Je pensais vraiment que ma carrière était menacée. Je jouais avec de grosses douleurs, j’avais l’impression d’avoir 90 ans. J’avais du mal à enfiler un pantalon, à mettre mes chaussures, mes chaussettes, j’avais mal quand je m’allongeais sur mon lit. Ça n’affectait pas seulement ma pratique du foot, mais aussi ma vie. On me faisait des injections, mais rien ne s’améliorait. Je voyais plein de médecins, les diagnostics n’étaient jamais les mêmes. Je ne savais plus à qui faire confiance. À un moment, je n’en pouvais plus et je craignais vraiment pour ma carrière», raconte Ilkay Gündogan. «Je voulais tout essayer, en évitant de passer par l’opération. J’ai finalement trouvé un très bon chirurgien à Munich qui a fini par m’opérer. Au bout du compte, c’était la meilleure solution.» Au final, plus de peur que de mal pour l’ancien capitaine des Skyblues, à la tête du Manchester City vainqueur de la Ligue des Champions en 2023.