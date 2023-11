FC Barcelone : le clan d’İlkay Gündoğan hausse le ton

Un Clasico laisse toujours des traces en Espagne. Ilkay Gündogan l’a appris à ses dépens. Après la défaite du Barça contre le Real Madrid (2-1) à la fin du mois d’octobre, il avait tenu des propos assez durs envers l’équipe qu’il a rejointe cet été. «Après un match si important et un résultat négatif, j’aimerais voir plus de colère et de déception. Cela fait partie du problème. (…) Je ne suis pas venu ici pour perdre ce type de matchs comme ça ou pour permettre que des lacunes comme ça soient visibles.» Il n’en fallait pas plus à la presse locale.

Celle-ci a même évoqué un malaise autour du milieu de terrain allemand. Habitué aux services et au professionnalisme de Manchester City où il venait de passer 7 ans avec, pour conclure, un fabuleux triplé, dont une Ligue des Champions, l’ancien capitaine des Cityzens avait été surpris de la différence avec le Barça. Il regrettait par exemple de ne pas avoir été aidé pour son déménagement, ou même pour trouver ce nouveau logement. D’autres recrues d’ailleurs évoquaient ces soucis qu’ils n’avaient pas rencontrés dans les autres clubs où ils ont évolué.

Ilhan Gündoğan démonte les rumeurs

Rapidement, et alors qu’il est un indéboulonnable du onze de départ de Xavi, Gündogan a fait l’objet de rumeurs d’un départ précipité. Des membres de la direction de Galatasaray auraient même rencontré son agent après le match des Turcs à Munich en Ligue des Champions le 8 novembre dernier, d’après des révélations de Bild. Plus récemment, c’est un journal saoudien qui faisait état de discussions avec des clubs locaux. Xavi s’en est même amusé hier. «Gündogan cherche une maison ici, un journal saoudien a dit qu’il voulait y aller ? Choukrane (merci en arabe, ndlr).»

Lui avait moins le sourire mais l’agent de l’international allemand (73 sélections, 19 buts), Ilhan Gündogan, s’est résolu à sortir du silence. «Les nouvelles parues dans la presse ces jours-ci ne reflètent pas la vérité. Je n’ai rencontré personne de Galatasaray avant le match contre le Bayern. Il n’y a eu aucune discussion, aucune réunion ou quoi que ce soit au sujet d’Ilkay. Ni moi ni Ilkay ne pouvons comprendre comment cette nouvelle est arrivée. Ilkay est très heureux à Barcelone et se concentre sur ce qu’il veut y accomplir et sur ses objectifs.» Tout ceci a le mérite d’être clair et de mettre fin au feuilleton.